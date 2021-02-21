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Bilecik’te kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

21.02.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kara yollarında ve köy yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bilecik’te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kara yollarında ve köy yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kent genelinde hafta başından bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki yüksek kesimler beyaza bürünürken, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Bilal Şentürk, Yenipazar ilçesine bağlı Tohumlar ve Belenören köy yollarında karla mücadele çalışmalarını ve yollardaki son durumu yerinde inceleyerek, ekiplere kolaylıklar diledi.

"Kara ihtiyacımız olduğu dönemde kar yağışı etkili oldu"
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine teşekkür eden Vali Şentürk, "İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler çalışmalarına hız verdi ve 24 saat süreyle kesintisiz olarak çalışmalarına devam ediyor. Kara ihtiyacımız olduğu dönemde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte ulaşım noktasında vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı ve mağduriyet yaşamaması adına İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri özveriyle görevlerinin başındalar. Kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Şuan da bir sıkıntımız yok’’ dedi.
Vali Şentürk, köylerde yaşayan özellikle yaşlılardan gece yolculuk yapmamalarını istedi. İncelemelerinde Vali Şentürk’e Yenipazar Kaymakam Vekili Muhammet Raşit Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Yakşe eşlik etti.
Öte yandan Bilecik genelinde kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

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