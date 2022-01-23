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Bilecik'te kar nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı

23.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te kar nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 67 yerleşim yerine ait yolun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde trafiğe kapalı yol bulunmadığı belirtildi.

Saat 14.00 itibarıyla 67 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "Ancak yol açma çalışmalarımız ekiplerimizin gayretli çalışmaları ile devam etmektedir. Diğer günlerde olduğu gibi akşam saatlerine kadar tüm köy yollarını ulaşıma açık hale getireceğimizi değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 26 ekip, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 30 personelden oluşan 10 ekip, 21 kamyon ve 10 greyderle karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

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