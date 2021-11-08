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Bilecik'te kargo aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

08.11.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te kargo aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Furkan Mutlu idaresindeki bir kargo firmasına ait yabancı plakalı minibüs, Söğüt-Bilecik kara yolunda 67 ZN 448 plakalı Mehmet Akalın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol dışına savrulan iki araçtan, minibüs yana devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Akalın ile eşi Halise Akalın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Mutlu ise Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen çiftin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

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Atabay Eczanesi
Merkez
(07.11.2021 08:30 / 08.11.2021 08:30) Eczanesi
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Atabay Eczanesi
Merkez
(07.11.2021 08:30 / 08.11.2021 08:30) Eczanesi
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