Bilecik'te kargo aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Furkan Mutlu idaresindeki bir kargo firmasına ait yabancı plakalı minibüs, Söğüt-Bilecik kara yolunda 67 ZN 448 plakalı Mehmet Akalın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol dışına savrulan iki araçtan, minibüs yana devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Akalın ile eşi Halise Akalın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Mutlu ise Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen çiftin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.



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