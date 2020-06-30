Bilecik’te kavun karpuz hasadına sayılı günler kaldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde yetişen ve Türkiye’nin her yerine gönderilen kavun ve karpuzun hasadına sayılı günler kaldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin köy ziyaretilerine son sürat devam ederken, hasat öncesi Medetli köyü kahvesinde çiftçilerle sohbet etti. Kavun karpuz hasadına sayılı günler kaldığını anlatan Başkan Şahin, "Medetli Köyümüz Muhtarı Gürhan Karaca ve köylülerimizle görüşmemizde özellikle tarladan yapılan karpuz satışlarının çok iyi fiyatla gittiğinin dolayı memnuniyet keyif vericiydi. Karpuz satışlarında bu istenen durumun,kavun satışlarında da yaşanacağı gelen şimdiden siparişlerden belli olduğunu ifade eden muhtarımız köyde siyah ayçiçeği üretiminin de çok hızlı artış gösterdiğini söyledi. Çin’den Korona virüs nedeniyle ülkemize ayçiçeği ithalatının kaldırılması ile yerli eğlencelik olarak tüketilen siyah ayçiçeğine büyük talep artışının fiyatlara yansımasının Medetli Köyü için çok güzel bir gelir kaynağı. Bu yıl korona virüs tehdidine rağmen topraklarının tümünü kullanarak üretim yapan Osmaneli çiftçisi geliştirdikleri ürün çeşitliliği ile pazardan payını istediği fiyatlarla almaya başladı. İnşallah bu talep ve yüksek fiyat sezon sonuna kadar devam edecek. Misafirperverlikleri için Medetli Köyü Muhtarımız Gürhan Karaca ve köylülerimize teşekkür ediyoruz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile Türkiye her alanda yükselişini sürdürüyor. Osmaneli ilçemizde köylerimiz ile birlik ve beraberlik içinde bu yükselişe uygun büyüyor" dedi.

