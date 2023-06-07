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Bilecik’te Kitap Kafe kapılarını açıyor

07.06.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyesi Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi fuaye alanında hazırlanan Kitap Kafe, okuyucular için hazır hale getirildiğini söyledi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın yakından takip ettiği Kitap Kafe başta üniversite öğrencileri olmak üzere şehirdeki tüm okuyuculara hizmet verecek. Okuma alanları, ders çalışma bölümleri, ikram ve dinlenme alanlarıyla hazırlanan Kitap Kafe’de üniversite öğrencileri sabah saatlerine kadar faydalanabilecek. Kitap günleri çerçevesinde kitap alarak çekilişe katılan okurlar, 11 Haziran Pazar günü saat: 17.00’de gerçekleştirilecek çekiliş ile bir bisiklet, 10 dünya klasik eseri ve 500 TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.

ÜNLÜ YAZARLAR İMZA VE SÖYLEŞİDE OKURLARIYLA BULUŞACAK

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Bilecik Kitap Günleri etkinliğine katılacak 20’ye yakın yazar, Bilecikli okurlarıyla buluşacağını anlatan Subaşı, "2-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bilecik Kitap Günleri çerçevesinde 10 Haziran Mehmet Ali Çatal, Tolga Akpınar, Alparslan Yige ve 11 Haziran Pazar günü ise Ahmet Ümit ve Cemil Kılıç, Ali Avcu, kitapseverlerle söyleşi ve imza için bir araya gelecek. Bilecik Kitap Günlerine ayrıca Semih İğdigül, Tolga Akpınar, Alparslan Yine, İbrahim Özbay, Sibel Karabulut, Nihat Gökmen, Süleyman Kocabaş, Abdurrahman Adıyan, Cemal Kaya, Yüksel Köker, Selçuk Silsüpür, Davut Tunçbilek, Emre Bircan gibi isimler katılacak" dedi.

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