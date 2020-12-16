Bilecik’te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2020’nin Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,3 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020’nin kasım ayında, 2019 Kasım ayına göre yüzde 28,3 oranında azalarak 231 adet oldu. Bilecik’te kasım ayında gerçekleşen konut satışlarında 101 adedi ilk defa (ilk el satış), 130 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 231 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 oranında azalarak 74 adet, diğer satışlar ise yüzde 21,9 oranında azalarak 157 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 74 konutun 38 adedi ilk satış, 36 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu.

