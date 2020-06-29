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Bilecik’te KÖYDES üyeleri belli oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 29.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bilecik Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) üye seçimleri gerçekleşti.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında KÖYDES üye seçimleri gerçekleştirildi.

Bilecik Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) üye seçimleri gerçekleşti.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında KÖYDES üye seçimleri gerçekleştirildi. Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik İl Genel Meclis üyeleri Zeki Kayadelen ve Zafer Kurnaz’ın aday olduğu seçimde KÖYDES üye seçimleri kıran kırana geçti. Seçim sonrası Osman Yılmaz’ın 25 oy, Zeki Kayadelen’in 43 oy, Zafer Kurnaz’ın 27 oy aldığı seçimde, Zeki Kayadelen ile Zafer Kurnaz KÖYDES üyesi seçildi.
Muhtarlardan 7 adayın yarıştı
7 muhtarın KÖYDES üyeliği seçimlerine aday olurken, bunlardan Okluca Köyü muhtarı Hüseyin Demiröz 18 oy, Taşçılar Köyü muhtarı Mehmet Çakır 20 oy alarak KÖYDES üyesi seçildiler.

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