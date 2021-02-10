Bilecik’te kuaförlere HES kodu ve hijyen denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren kuaförlerde Korona virüs (Covid-19), Hayat Eve Sığar (HES) kodu, hijyen ve evrak denetimleri yapıldı.

Zabıta ekipler, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede belirlenen kurallar kapsamında kentte faaliyet gösteren kuaförlerde HES kodu, hijyen ve evrak denetimleri yapıldı. Ekipler işyerlerinde hijyen, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirmelerde bulunarak, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.



