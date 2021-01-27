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Bilecik’te kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

27.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) il genelinde yaşayan vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik genelinde bugün saat 23.00’a kadar güneyli yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat yüksek kesimlerde 90-120 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi) ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir" denildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) il genelinde yaşayan vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik genelinde bugün saat 23.00’a kadar güneyli yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat yüksek kesimlerde 90-120 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi) ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir" denildi.

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