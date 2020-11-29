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Bilecik’te makilik alanda yangın

BİLECİK HABERLERİ  | 29.11.2020 17:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.Alınan bilgiye göre; Ertuğrul Gazi Mahallesi Meram Kent ile Nilüfer Siteleri önünde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre; Ertuğrul Gazi Mahallesi Meram Kent ile Nilüfer Siteleri önünde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını ve dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alarak, söndürdü. Soğutma çalışması alanda yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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