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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

05.01.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te bir kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Kayı Plaza Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Recep K. idaresindeki 16 DF 270 plakalı otomobil, kavşaktan Dedeoğlu Caddesine dönmek isteyen Adnan K. idaresindeki 11 ABN 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 11 ABN 575 plakalı otomobil sürücü Recep K. ile araçlar içinde yolcu olarak bulunan Ali İhsan Y., Engincan A. ve Ramazan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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