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Bilecik'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

20.06.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Söğüt ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Cevat Pamukçu yönetimindeki 11 AAJ 999 plakalı yolcu minibüsü, Söğüt-Bozüyük kara yolunun Alibeydüzü köyü mevkisinde Şükrullah Tuğrul'un kullandığı 11 AAD 187 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler Pamukçu ve Tuğrul ile minibüsteki 8 yolcu ve otomobildeki bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Tuğrul, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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