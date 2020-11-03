YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Bilecik’te minibüsün çarptığı yaya yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 03.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

Bilecik’te yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bilecik’te yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nazım A. idaresindeki 11 AAD 490 plakalı minibüs, Ertuğrulgazi Lisesi önüne geldiği esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cevriye B.’ye (51 )çarptı. Kazada yaralanan Cevriye B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Bilecik Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:36
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret
Şahin çiftinden 5 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında miniklere ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.