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Bilecik'te modern halk dansları kursiyerleri kadın cinayetlerine oyunla dikkati çekecek

BİLECİK HABERLERİ  | 05.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Dünya Kadınlar Günü'nde sahneye konulacak "İçimizdeki Yangın" konulu oyunda, öldürülen 7 kadının hikayesi ele alınıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince düzenlenen modern halk dansları kursu kapsamında, cinayete kurban giden 7 kadının hikayelerinin anlatıldığı oyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahnelenecek.

Dans eğitmeni eşliğinde çalışan onlarca kadının rol aldığı, müzik ve şiirlerle desteklenen yaklaşık 1,5 saatlik oyunun provaları sürüyor.

Eğitmen ve oyunun yazarı Volkan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, koreografinin her bölümünü göz yaşları içinde hazırladıklarını söyledi.

"İçimizdeki Yangın" adlı oyunun, uzun süren hazırlıklar sonucu ortaya çıktığını belirten Kara, "Aylardır çalışıyoruz. Neden, nasıl öldürülmüş? İncir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle bu cinayetler işlenmiş. Öğrenci, ev kadını, fotoğrafçı, her mecradan insanlarla çalıştık. Bir mesaj vermek istiyoruz." dedi.

Öldürülen kadınlardan birini canladıran Buğlem Saral da provalarda duygulu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Saral, "Her sahneye çıktığımda ağlıyorum. Kendimi toparlamak istiyorum ama mümkün olmuyor." diye konuştu.

Son provayı izleyen Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şube Başkanı Ayla Ercan ise anlamlı bir gösteri olacağını ifade etti.

Oyun, 8 Mart Pazar günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın Cinayeti Tiyatro

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