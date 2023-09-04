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Bilecik'te motosikletle ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

04.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te motosikletle ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosikletle ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Hüseyin İ. idaresindeki 11 TF 995 plakalı hafif ticari araç, Bilecik Sanayi Rampası Polis evi kavşağında Kaan Y’nin kullandığı 11 ABB 253 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle savrulan araç, park halindeki 11 AR 068 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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trafik kazası kaza motosiklet kazası

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Bozuyuk
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