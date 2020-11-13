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Bilecik'te okul önleri ile pazar yerlerinde sigara tüketimi yasaklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 13.11.2020 18:40 | Son Güncelleme

Bilecik'te okul önleri ile pazar yerlerinde sigara tüketimi yasaklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce alınan karara ek olarak okul önleri ile pazar yerlerinde de sigara tüketimi yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek, sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla okul önlerinde ve pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kentte, 11 Kasım'da toplu taşıma duraklarında, park, bahçe gibi alanlarda ve Atatürk ile Tevfikbey caddelerinde yürürken sigara, tütün ve tütün mamulü kullanılması yasaklanmıştı.

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Sabah
07:36
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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