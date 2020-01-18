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  4. Bilecik’te ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyası

Bilecik’te ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyası

BİLECİK HABERLERİ  | 18.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyası başlatıldı.Bilecik’te, eğitim öğretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ’’İletişim ve dil kullanım becerisinin geliştirilmesi’’, ’’Değerler eğitimi’’, ’’Sorumluluk duygusunun geliştirilmesi’’, ’’Akademik başarının artırılması’’ ve ’’Bağımlılıkla mücadele’’ çalışmaları kapsamında ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyasıyla kitap temini, okunması, okutulması, amaçlı bir kampanya başlatıldı.Sağlıklı kişiliğin oluşması bakımından kitap okumanın önemine değinen Vali Bilal Şentürk, ’’Topyekun okuma kampanyası başlatalım.

Bilecik’te ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyası başlatıldı.
Bilecik’te, eğitim öğretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ’’İletişim ve dil kullanım becerisinin geliştirilmesi’’, ’’Değerler eğitimi’’, ’’Sorumluluk duygusunun geliştirilmesi’’, ’’Akademik başarının artırılması’’ ve ’’Bağımlılıkla mücadele’’ çalışmaları kapsamında ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyasıyla kitap temini, okunması, okutulması, amaçlı bir kampanya başlatıldı.
Sağlıklı kişiliğin oluşması bakımından kitap okumanın önemine değinen Vali Bilal Şentürk, ’’Topyekun okuma kampanyası başlatalım. Hedef kitlemiz başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimiz ve tüm Bilecikliler. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bilecik genelinde başlatılan ’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’ adlı kitap temini yardım toplama kampanyası ile öğrencilerde okuma kültürünü geliştirmek, öğrencilerin düşünce ufuklarını genişleterek daha bilinçli ve duyarlı nesiller yetiştirmek, ulaşabilecekleri kitap sayısını arttırmak, kütüphanesi kısıtlı okulların kütüphanelerini zenginleştirmek istiyoruz" dedi.
"10 farklı kitap demek 10 farklı dünya demek"
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından belirlenen kitapların alınacağını ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:
’’Aldığımız kitapları kütüphaneye koymak için değil, okuyacağız ve okutacağız. Bir kitabı bin kişi okuyabilir. Kitaplar birden fazla kişiye ulaşmalı. İlimizde istiyoruz ki herkes okusun. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize, öğrencilerimiz de anne ve babalarının kitap okumalarına vesile olsun. O zaman topyekun okuyan bir Bilecik oluruz. Sadece okumak yeterli değil. Okuyan, okuduğunu anlayan, muhakeme edebilen bireyler kendilerine, çevrelerine ve ülkelerine daha faydalı olacaktır. Kitap okurken durup düşünebiliyorsunuz. Kendi hayatınıza bunu yansıtabiliyorsunuz. 10 farklı kitap demek 10 farklı dünya demek. Kitap okuyarak yetişen öğrenciler hem derslerinde, hem de hayatın her alanında çok başarılı olacaktır.’’
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de ’’Kitap’’ toplama yardım kampanyası için gönüllü vatandaşların katılımıyla nakdi yardımların kabul edileceğini, oluşturulacak kitap seçim komisyonu tarafından seçilen kitapların alımı ve öğrencilere ulaştırılmasının sağlanacağını belirterek, kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşların da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ellerindeki kitapları bağışlayabileceğini bildirdi.

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