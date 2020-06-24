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Bilecik’te ölüm istatistikleri belli oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2019 yılında ölüm sayısı bin 597 oldu.

Bilecik’te 2019 yılında ölüm sayısı bin 597 oldu. Ölenlerin yüzde 52,2 erkek, yüzde 47,8’i kadınlar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’ de 2019 yılında kaba ölüm hızı binde 5,3 iken Bilecik’te kaba ölüm hızı oranı binde 7.2 oldu. Türkiye’de bebek ölüm hızı binde 9,1 olduğu bildirildi. Bilecik’te bebek ölüm hızı binde 5,9 olarak gerçekleşti. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında Bilecik’te dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, yüzde 39 ile ilk sırada yer aldı. İyi huylu ve kötü huylu tümörler ise yüzde 19 ile 2’inci sırada yer aldı.

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Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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