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Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

30.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza dün geve Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Cemre Yaşam Evleri önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Serkan A. idaresindeki 38 AET 226 plakalı otomobil, Necmettin Şener Caddesi’ne sola dönüş yaptığı esnada Halil İbrahim G. idaresindeki 11 ABE 016 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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