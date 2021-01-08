YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te otomobil takla attı: 3 yaralı

Bilecik’te otomobil takla attı: 3 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2021 12:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıEdilinen bilgiye göre, Pamukova ilçesinden Osmaneli’ne eski yoldan seyir halinde olan Dursun B.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Edilinen bilgiye göre, Pamukova ilçesinden Osmaneli’ne eski yoldan seyir halinde olan Dursun B. yönetimindeki 34 UK 2476 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak, yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada sürücü yara almazken, yanında yolcu olarak bulunan D.B., G.B. ve U.B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:12
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.