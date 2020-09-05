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Bilecik’te Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

BİLECİK HABERLERİ  | 05.09.2020 01:57 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bilecik-Sakarya karayolunun Selimiye köy kavşağı yakınında meydana geldi. M. Göksu idaresindeki 41AEV575 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya karayolunda seyrederken Selimiye köy kavşağı yakınında yolun karşısına geçmek isteyen N. Usluya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Uslunun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin akabinde otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine gönderildi.
Otomobil sürücüsü M.Göksu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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