YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te otomobille ambülans çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik’te otomobille ambülans çarpıştı, 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 28.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Salim K.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salim K. idaresindeki 34 NT 328 plakalı otomobil, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Bilecik Devlet Hastanesine sevk etmek için yola çıkan Şadi Ç. idaresindeki 11 TE 498 ambulansa hastane kavşağında çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsünü Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan ambulansın arkasındaki hasta ise başka bir ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
PARTNERBülent Ersoy: 'Gelemem, işim var' dedimBülent Ersoy: 'Gelemem, işim var' dedim
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:30
Sabah
05:26
Öğle
13:08
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

Yıllardır olmayan bu yıl oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.