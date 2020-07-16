Bilecik’te sancak koşusu düzenlendi

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sancak koşusu düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sancak koşusu düzenlendi. Atletler 15 Temmuz Anıtı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar ellerinde Türk bayrakları ile koştular. Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir atletleri karşılarken, atletler tarafından Türk bayrağı sancağı öperek teslim aldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, sancak koşusuna katılan sporculara katılım belgesi verdi.

