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Bilecik'te şebeke suyunda sağlık sorunu yaratacak bulguya rastlanmadı

26.10.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te şebeke suyunda sağlık sorunu yaratacak bulguya rastlanmadı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların son günlerde çeşitli sağlık sorunlarıyla hastaneye başvurmaları üzerine şebeke suyunda yapılan tetkiklerde sağlık sorunu yaratacak herhangi bir kirlilik, sorun ya da bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünce son günlerde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurular yapıldığının belediyeye haber verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şehir şebeke suyunda tetkikler yapılmasının belediye ekiplerince sağlandığı kaydedilerek, "Ayrıntılı analizler sonucunda Bilecik şebeke suyunda sağlık sorunu yaratacak herhangi bir kirlilik, sorun ya da bulguya rastlanmadı. Bilecik şehir şebeke suyu hattı, 7 gün 24 saat tam otomatik çevrim içi klor ölçüm ve dozlama sistemiyle dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik denetimleri yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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