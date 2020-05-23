Bilecik’te şehit annesi vefat etti

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 2007 yılında görev yaptığı birliğinde nöbet sırasında kaza kurşunu ile şehit olan Şehit J. Er, Fehim Yavaş’ın Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan annesi Kadriye Yavaş (58) hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede vefat eden şehit annesi Kadriye Yavaşın cenazesi bugün Ayşe Göllü Caminde kılınan cenaze namazının ardından Osmaneli İlçe Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, şehit annesinin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun da katıldı.



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