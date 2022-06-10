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Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle 4 araç zarar gördü, bir iş yerini su bastı

10.06.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle 4 araç zarar gördü, bir iş yerini su bastı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle alt yapı çalışması devam eden bir yolda meydana gelen kayma sonucu 4 araçta hasar oluştu, 1 iş yerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, yollarda yoğun su birikintilerine neden oldu.

İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde alt yapı çalışmasının sürdüğü yolun bir kısmında kayma meydana geldi. Yolda oluşan kayma nedeniyle park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Aynı sokak üzerinde bulunan bir market ile bir binanın girişini ise su bastı. Vatandaşlar market ve binanın giriş kısmında oluşan su birikintisini kendi imkanlarıyla boşalttı.

Bilecik Belediyesi'ne ait iş makineleri de bölgede yağış nedeniyle kayan çakıl malzemeyi temizleme çalışması yaptı.

Çalışmaları takip etmek için bölgeye gelen Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı bir yağış nedeniyle üzücü bir durum yaşandığını söyledi.

Yağışla birlikte oluşan su birikintisinin alt yapı için serilen malzemede kaymaya neden olduğunu kaydeden Subaşı, "Mağdur olan vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız ve ekiplerimiz hemen seferber oldu. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladılar. Şu anda mağduriyetler gideriliyor." diye konuştu.

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