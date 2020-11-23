Bilecik'te sit alanında yapılan kaçak kazıya malzeme tedarik eden şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüphelinin kullandıkları malzemeleri temin ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15 Kasım'da Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalaması sonrası dosyanın genişletilmesine karar verildi.

Yapılan soruşturma neticesinde şüphelilerin patlayıcı maddeleri İstanbul'un Ümraniye ve Sarıyer ilçelerindeki 2 iş yerinden aldıklarını beyan etmeleri üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 925 el yapımı patlayıcı madde kartuşu ile 9 bin 600 gram el yapımı patlayıcı madde, 6 bin 200 gram patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve 1750 başlık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

15 Kasım'da, jandarma ekipleri Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketliliği fark ederek sit alanında kaçak kazı yapan H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi, harita, dedektör, jeneratör, 5 kilogram amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakalamıştı. Haklarında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapılan 5 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

