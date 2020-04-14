Bilecik’te sokak hayvanları için anlamlı kampanya

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar bir paket mama ile sokak hayvanlarının yanında yer alabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, belediye başkanlığı organizasyonunda hazırlanan kampanya kapsamında vatandaşlarımız istedikleri kadar mama ve yemi, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ederek, kampanyaya katkı sağlayabileceklerini belirtti. Avcı, "’Dağıtması bizden sevgisi hepimizden’ sloganı ile gerçekleştirilen kampanya ile bu zor günlerde sokakta yaşayan can dostlarımız yalnız kalmamış olacak. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız aldıkları mamalarıZabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim ederek, anlamlı kampanyada yer alabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.



