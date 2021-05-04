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Bilecik'te su içen ayı foto kapanla görüntülendi

04.05.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te su içen ayı foto kapanla görüntülendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir ayının su içtiği anlar araziye kurulan foto kapana yansıdı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri, yaban hayvanlarının doğal ortamda nasıl beslendiklerini foto kapan aracılığıyla görüntüledi.

Foto kapanlar ile yaban hayvanlarının yaşantısını ve nerelerde yaşadıklarını tespit eden üyeler, Osmaneli'nin ormanlık alanlarına kurulan foto kapanlarla, yaban hayvanlarını görüntüledi.

Arazide gezen bir boz ayının su birikintisinden su içtiği anlar, foto kapana yansıdı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyesi Tuncay Erik, yaptığı açıklamada, doğal ortamdaki hayvanların varlıklarını sürdürebilmeleri için kaçak avlanma yapılmamasının önemli olduğunu söyledi.

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