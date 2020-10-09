Bilecik’te T Plaka taksi yönetmeliği çözüme ulaşmadı

Bilecik Belediyesi Ekim ayı ilk birleşimde gündeme gelen T plaka taksi yönetmeliği konusu detaylı görüşülmek ikinci birleşime aktarılırken, ikinci birleşimde de bir sonuca varılamadı.

Bilecik Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Gündemin ilk maddesi Bilecik Belediyesi T plaka ticari taksi yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması oldu. Meclisin ilk birleşimde gündeme gelen konu daha detaylı görüşülmesi amacıyla meclisin ikinci birleşimine bırakılmıştı. T plakalı taksi sürücülerini ilgilendiren konu hakkında parti grupları ve Belediye Başkanı Semih Şahin birçok görüş belirtirken, Bilecik’e faaliyet gösteren 42 adet T plaka taksicinin 29 tanesinin T plaka taksi yönetmeliğinin değiştirilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

T Plaka taksi yönetmeliği Kasım ayına kaldı

Buna göre; Belediye Başkanı Semih Şahin yönetmelikte biran önce değişiklik yapılması gerektiğini belirtirken, taksi yaşlarının 12’yi geçememesi tartışıldı. Ticari taksilerde tekelleşmenin önlenmesi acıyla bir kişinin duraklara 2 adetten fazla taksi sokmaması gerektiğine değinen Belediye Başkanı Semih Şahin’in bunun üzerinde hassasiyet gösterdiği de dikkat çekti. Yaşanan fikir ayrıklarını ve tartışmanın ardından konunun Kasım ayı ilk belediye meclis toplantısında görülmesi madde oy birliği ile kabul edildi. Ekim ayı Belediye Meclisinin ilk oturumunda komisyona hava edilen 75.Yıl Cumhuriyet Parkı’na eski Belediye Başkanlarından Mustafa Cinoğlu’nun isminin verilmesi parkın isminin ‘75.Yıl Mustafa Cinoğlu Cumhuriyet Parkı’ olarak değiştirilmesi komisyondan gelen rapor doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.