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Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

16.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir şüphelinin üzerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerce şüpheli Z.K'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 adet yılan derisi üzerine Arapça yazılı dini eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi olduğu değerlendirilen esere el konuldu. Şüpheli Z.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik yılan derisi

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
06:05
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:04
Yatsı
21:32
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

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