Bilecik'te tarihi hamam alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, E.K. (37), M.H. (34), R.I. (42), M.A. (63) ve S.F'yi (24) suçüstü yakaladı.

Bölgede yatak, yorgan ve battaniyelere rastlayan ekipler, çeşitli delici ve kırıcı aletlere de el koydu.

Jandarma ekipleri, 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İnhisar Jandarma Komutanlığına götürdü.

