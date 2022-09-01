YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

01.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik Yenişehir kara yolunda seyreden Sinan S. (43) idaresindeki 16 RB 773 plakalı otomobil, yolun 36'ncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Sürücü Sinan S, oğlu Resul S. (17) ile Beşir El A. (26) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardıBilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:
Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama:Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bilecik Otomobil

Bilecik Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:05
İkindi
16:45
Akşam
19:40
Yatsı
21:03
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.