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Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 649’a ulaştı

BİLECİK HABERLERİ  | 28.11.2020 11:55 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 649’a ulaştı.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 176 adet artarak, 70 bin 649’a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 649’a ulaştı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 176 adet artarak, 70 bin 649’a ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 34 bin 82 adeti otomobil, 12 bin 142 adeti kamyonet, 7 bin 948’i motosiklet, 11 bin 67 adeti traktör, 3 bin 169 adeti kamyon, bin 91 adeti minibüs, 862 adeti otobüs, 288 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820’ye ulaştı.

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