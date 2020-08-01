Bilecik’te trafiğe sıkı denetim

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ’Güven ve Huzur Uygulaması’ yaptı.

Osmaneli ilçesinde yapılan uygulamalarda araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. İlçe girişinde yapılan uygulamada, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürücülerin araç içerisinde maske kullanımı, trafik kontrolü ve asayiş denetimleri gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan’ın da katıldığı uygulamada Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ankara- İstanbul karayolunda (covid-19) tedbirleri kapsamında sürücülerin araç içerisinde maske kullanımı, trafik ve asayiş denetimleri ve kimlik kontrolü, GBT kontrolleri yapıldı.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da artan trafik nedeniyle üst düzey tedbirler planlandığını belirten Dr. Özgan, "vatandaşlarımızın (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında araç içerisinde bile olsalar maske kullanımına dikkat etmelerini istiyoruz, bunun için ekipteki arkadaşlarımız sürücüleri ve araç içerisindeki vatandaşları uyarıyor. Trafik güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz Bayram tatil süresince sürekli yollarda bulunacak. Radar denetimlerimiz de üst düzeyde olacak. Bizim amacımız, önceliğimiz sürücüleri cezalandırmak değil, bilgilendirmek. Yani sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor, birbirimize karşı sevgili, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız. Öncelikle bayram süresince araçların ve trafiğin artacağını düşünüyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de bayram süresince uygulamalarımız devam edecek tüm vatandaşlarımıza kazasız iyi bayramlar diliyorum" dedi.

