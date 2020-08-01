YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te trafiğe sıkı denetim

Bilecik’te trafiğe sıkı denetim

BİLECİK HABERLERİ  | 01.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ’Güven ve Huzur Uygulaması’ yaptı.Osmaneli ilçesinde yapılan uygulamalarda araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ’Güven ve Huzur Uygulaması’ yaptı.
Osmaneli ilçesinde yapılan uygulamalarda araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. İlçe girişinde yapılan uygulamada, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürücülerin araç içerisinde maske kullanımı, trafik kontrolü ve asayiş denetimleri gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan’ın da katıldığı uygulamada Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ankara- İstanbul karayolunda (covid-19) tedbirleri kapsamında sürücülerin araç içerisinde maske kullanımı, trafik ve asayiş denetimleri ve kimlik kontrolü, GBT kontrolleri yapıldı.
Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da artan trafik nedeniyle üst düzey tedbirler planlandığını belirten Dr. Özgan, "vatandaşlarımızın (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında araç içerisinde bile olsalar maske kullanımına dikkat etmelerini istiyoruz, bunun için ekipteki arkadaşlarımız sürücüleri ve araç içerisindeki vatandaşları uyarıyor. Trafik güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz Bayram tatil süresince sürekli yollarda bulunacak. Radar denetimlerimiz de üst düzeyde olacak. Bizim amacımız, önceliğimiz sürücüleri cezalandırmak değil, bilgilendirmek. Yani sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor, birbirimize karşı sevgili, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız. Öncelikle bayram süresince araçların ve trafiğin artacağını düşünüyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de bayram süresince uygulamalarımız devam edecek tüm vatandaşlarımıza kazasız iyi bayramlar diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversiteli gençler rotasını BEM’de belirliyor

Üniversiteli gençler rotasını BEM’de belirliyor

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sivas'ta 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Yeditepe Üniversitesi'nden öğrencilere tavsiyeler

Yeditepe Üniversitesi'nden öğrencilere tavsiyeler

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

Bilecik Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:51
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:22
Yatsı
21:56

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Melek Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Osmaneli teşkilatıyla bir araya geldi

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Osmaneli teşkilatıyla bir araya geldi

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.