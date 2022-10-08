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Bilecik'te trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

08.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilecik-Bozüyük kara yolu Pazaryeri Kavşağı mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Alpay C. idaresindeki 64 DV 184 plakalı otomobile, Şenol A'nın kullandığı 81 ABG 077 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Aynı bölgede bir süre sonra yolun sağında duraklayan Gökhan Ç. yönetimindeki 16 BR 674 ve Gökhan T'nin kontrolündeki 26 BR 039 plakalı otomobillere, Sefer Ö. idaresindeki 34 TA 7281 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk kazada yaralanan 3 kişi ile ikinci kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sorgun mevkisinde ise Selçuk Ç. idaresindeki 16 AY 613 plakalı otomobil, Sorgun Deresi köprüsünün korkuluklarına çarptı. Yaralanan sürücü Selçuk Ç. de Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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