Bilecik’te trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgilere göre, Söğüt ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 34 JF 5975 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Kuzu, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, kazada araçta yolcu olarak bulunan Emre Topal ağır yaralandı. Emre Topal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, Emre Topal’ın cansız bedeni Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



