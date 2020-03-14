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Bilecik’te trafik kazası, 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 14.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk bulvarından Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Fatma Acar idaresindeki 11 AAP 077 plaka otomobil, Tepebaşı mevkiinde geldiğinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Alaettin Tuzcu idaresindeki 11 DP 727 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk bulvarından Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Fatma Acar idaresindeki 11 AAP 077 plaka otomobil, Tepebaşı mevkiinde geldiğinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Alaettin Tuzcu idaresindeki 11 DP 727 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Fatma Acar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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