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Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halindeki kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Selöz Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 EE 177 plakalı kamyonet sürücü Hüseyin Kurt, Besihane mevkisine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te seyir halindeki kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Selöz Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 EE 177 plakalı kamyonet sürücü Hüseyin Kurt, Besihane mevkisine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrilen kamyonette sürücü yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerinen gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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