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Bilecik’te trafik kazası: 4 Yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 13.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Osmaneli Soğcakpınar köy kavşağı Bilecik yönünde meydana geldi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Osmaneli Soğcakpınar köy kavşağı Bilecik yönünde meydana geldi. Ünal Taşdemir (41) idaresindeki BJ 572 YF yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Ünal Taşdemir, yolcu olarak bulunan Hilal Taşdemir, Güler Taşdemir ve Süreyya Taşdemir yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek cip içinde sıkışan 4 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleleri yaparak Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan sürücü Ünal Taşdemir ve aynı aileden Hilal ve Güler Taşdemir hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi olan Süreyya Taşdemir Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası Bilecik istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, aracın kurtarıcı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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