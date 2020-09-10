YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te trafik sinyalizasyonunlarında düzenleme yapıldı

Bilecik’te trafik sinyalizasyonunlarında düzenleme yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 10.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezinde gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışması nedeniyle trafik ışık ve sinyalizasyonunda yapılan düzenleme hakkında bilgi verdi.Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesindeki bazı noktalarda kapsamlı yağmur suyu altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

Bilecik’te trafik sinyalizasyonunlarında düzenleme yapıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezinde gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışması nedeniyle trafik ışık ve sinyalizasyonunda yapılan düzenleme hakkında bilgi verdi.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesindeki bazı noktalarda kapsamlı yağmur suyu altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Şehir merkezi ve söz konusu diğer alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar belediye başkanlığımız ve emniyet müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaktadır. Çalışmaların devamı ve vatandaşların ulaşımlarını rahat yapmaları amacıyla şehir merkezindeki trafik ışıklarında geçici olarak değişiklik yapıldı. Buna göre trafik akışının yoğunluğuna göre, kırmızı ışık ve sarı dikkatli geçiş şeklinde değişiklik yapılmıştır. Şehir merkezindeki çalışmalara ilişkin Karayolları İl Müdürlüğü ile ilgili protokol kapsamında çalışmalarda asfaltlama işlemi 9 Eylül tarihi itibariyle başladı. Asfaltlama için çalışma programı belirlenmiş olup, emniyet müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar ile gerekli yazışma işlemleri ve alınması gereken tedbirler yerine getirilmiştir.Belirlenen plan dâhilinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ışıklandırma ve sinyalizasyon çalışmaları için geçici düzenlemeler yapıldı. Eylül ayı sonunda bitirilmesi planlanan çalışmaların tamamlanması ile birlikte trafik ve ışık düzenlemeleri eski haline getirilecektir. Bilecik Belediyesi olarak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:02
İkindi
16:36
Akşam
19:25
Yatsı
20:45

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bilecik’in gururu oldu
Bilecik’in gururu oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
MYO Aşçılık Bölümü için tahsis edilen konak hizmete giriyor
MYO Aşçılık Bölümü için tahsis edilen konak hizmete giriyor
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.