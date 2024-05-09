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Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistinlilere destek için oturma eyleminde

AA AA
09.05.2024 13:36
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla oturma eylemi başlattı.

Bilecik'te üniversite öğrencileri Filistinlilere destek için oturma eyleminde

Üniversitenin yerleşkesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde dün akşam çadırlarını kuran Anadolu Gençlik Derneğine (AGD) mensup öğrenciler, geceden bu yana eylemlerini sürdürdü.

AGD Bilecik Organizasyon Planlama Başkanı Melih Sonay, grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında binlerce sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Yaşananların soykırım haline dönüştüğünü vurgulayan Sonay, şöyle devam etti:

"İsrail'in kanlı terör eylemlerinin başladığı ilk günden beri tüm dünyada insanlar, siyonistlerin bu soykırımına karşı büyük tepkiler ortaya koymaktadır. Son olarak, ABD'deki seçkin üniversitelerde öğrenciler ve akademisyenler, Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlatmıştır. ABD'deki üniversitelerde başlayan ve 'kampüs intifadası olarak ifade edilen eylemler, dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelere yayılarak küresel bir tepki haline dönüşmüştür."

Sonay, Filistin'deki yaklaşık 2 milyon kişinin açlık ve kıtlıkla da mücadele ettiğini dile getirdi.

Batı ülkelerinin İsrail'e destek verdiğini belirten Sonay, "ABD, Almanya ve diğer yönetimler, bir yandan tüm dünyaya insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasi dersi verirken diğer yandan kendi içlerinde insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden birine karşı tepkilerini gösteren öğrenci ve akademisyenlere yönelik sergilediği sert ve tahammülsüz tavrı kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.

Öğrenciler, açıklamanın ardından oturma eylemine devam etti.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Filistin oturma eylemi bşeü

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