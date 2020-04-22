Bilecik’te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği

Bilecik’te üreticilerine Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında yonca ve silajlık mısır tohum desteği yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında Bilecik’in Osmaneli ilçesi bağlı Selimiye, Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı ve Söğüt ilçesine bağlı Yeşilyurt köylerinde 21 üreticiye toplamda bir ton Yonca ve 100 kiloluk silajlık mısır tohumunun dağıtıldığı törene katıldı.

"Meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak, sürdürülebilirliğine katkı yapmak"

Yeni Korona Virüs (Covıt-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende, bir açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Proje kapsamında finanse edilen tohumlar, bedeli karşılığında temin edildiği Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi deposunda çiftçiye teslim edildi. Meralarımızın korunması, verimliliklerinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Bakanlığımızın finansal desteği ile İlimizde her sene iki yeni köy ilave etmek suretiyle bu projeleri yürütüyoruz. Hali hazırda 4 köyümüzde projelerimiz devam ediyor. Proje süresi köy bazında iki ile dört yıl arasında değişiyor. Amacımız, olabildiğince meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak, bir yandan da meralarımızın verimini arttırarak kaba yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu alanlardan elde edip hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkân sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılan işlemlerden bir tanesi de meralarımızdaki otlatma baskısını azaltmaktır. Bu nedenle Mera Islah ve Amenajman Projelerinin yürütüldüğü köylerde, kaliteli yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde kaba yem açığını kapatmak için hayvancılık yapan çiftçilerimize tohum desteği yapmaktayız. Bu maksatla Söğüt-Yeşilyurt, Bozüyük-Dombayçayırı ve Çokçapınar, Osmaneli Selimiye köylerimizde toplamda 200 dekarlık alana Macar Fiği Tohumu, 2 bin dekarlık alana yonca tohumu ve 400 dekarlık alana ektirilmek üzere silajlık mısır tohumu desteği verilecektir.Bu kapsamda projeden faydalanan üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.Ayrıca Ülke çapında Covit-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde çiftçimize üretime devam mesajını vermek ve gıda üretim zincirini bozmamak bu yılki özel amacımızdır. Sayın Valimizin destekleriyle İl Özel İdaresi kanalı ve bakanlık olarak uyguladığımız projelerle ilimizde üreticilerimizi desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

