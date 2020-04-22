YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği

Bilecik’te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği

BİLECİK HABERLERİ  | 22.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Bilecik’te üreticilerine Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında yonca ve silajlık mısır tohum desteği yapıldı.Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında Bilecik’in Osmaneli ilçesi bağlı Selimiye, Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı ve Söğüt ilçesine bağlı Yeşilyurt köylerinde 21 üreticiye toplamda bir ton Yonca ve 100 kiloluk silajlık mısır tohumunun dağıtıldığı törene katıldı."Meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak, sürdürülebilirliğine katkı yapmak"Yeni Korona Virüs (Covıt-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende, bir açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Proje kapsamında finanse edilen tohumlar, bedeli karşılığında temin edildiği Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi deposunda çiftçiye teslim edildi.

Bilecik’te üreticilerine Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında yonca ve silajlık mısır tohum desteği yapıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında Bilecik’in Osmaneli ilçesi bağlı Selimiye, Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı ve Söğüt ilçesine bağlı Yeşilyurt köylerinde 21 üreticiye toplamda bir ton Yonca ve 100 kiloluk silajlık mısır tohumunun dağıtıldığı törene katıldı.
"Meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak, sürdürülebilirliğine katkı yapmak"
Yeni Korona Virüs (Covıt-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende, bir açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Proje kapsamında finanse edilen tohumlar, bedeli karşılığında temin edildiği Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi deposunda çiftçiye teslim edildi. Meralarımızın korunması, verimliliklerinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Bakanlığımızın finansal desteği ile İlimizde her sene iki yeni köy ilave etmek suretiyle bu projeleri yürütüyoruz. Hali hazırda 4 köyümüzde projelerimiz devam ediyor. Proje süresi köy bazında iki ile dört yıl arasında değişiyor. Amacımız, olabildiğince meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak, bir yandan da meralarımızın verimini arttırarak kaba yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu alanlardan elde edip hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkân sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılan işlemlerden bir tanesi de meralarımızdaki otlatma baskısını azaltmaktır. Bu nedenle Mera Islah ve Amenajman Projelerinin yürütüldüğü köylerde, kaliteli yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde kaba yem açığını kapatmak için hayvancılık yapan çiftçilerimize tohum desteği yapmaktayız. Bu maksatla Söğüt-Yeşilyurt, Bozüyük-Dombayçayırı ve Çokçapınar, Osmaneli Selimiye köylerimizde toplamda 200 dekarlık alana Macar Fiği Tohumu, 2 bin dekarlık alana yonca tohumu ve 400 dekarlık alana ektirilmek üzere silajlık mısır tohumu desteği verilecektir.Bu kapsamda projeden faydalanan üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.Ayrıca Ülke çapında Covit-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde çiftçimize üretime devam mesajını vermek ve gıda üretim zincirini bozmamak bu yılki özel amacımızdır. Sayın Valimizin destekleriyle İl Özel İdaresi kanalı ve bakanlık olarak uyguladığımız projelerle ilimizde üreticilerimizi desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş
Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyalBağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

"Peygamberler Şehri"nde mukabele geleneği TV'lerden sürdürülecek

"Peygamberler Şehri"nde mukabele geleneği TV'lerden sürdürülecek

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.