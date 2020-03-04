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Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.03.2020 18:12 | Son Güncelleme

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda şüpheliler T.S.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda şüpheliler T.S. ve A.U., gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 5 gram esrar, 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan haklarında başlatılan yasal işlem sonrasında emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

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