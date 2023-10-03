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Bilecik’te uyuşturucuya geçit yok

03.10.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor.

Bilecik’te uyuşturucuya geçit yok

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak Bilecik’te yapılan yol uygulamalarında 20,58 gram metamfetamin maddesi, 14,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2,57 gram esrar maddesi, 0,82 kenevir tohumu 1 adet tabanca ele geçirildi. 7 şahıs hakkında ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin saha ve sokak çalışmaları çerçevesinde 19,28 gram metamfetamin maddesi, 1,14 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3 gram esrar maddesi, 0,82 kenevir tohumu 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu çerçevesinde, 5 şahıs hakkında ise ’Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçu çerçevesinde olmak üzere toplam 11 şahsa yasal işlem yapılmış olup adliyeye sevk edildi.

Bu şahıslardan 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış 4 şahıs ise; tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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