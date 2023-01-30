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Bilecik'te vatandaşlar kar yağışı sonrası araçlarıyla yaylalara çıktı

30.01.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin bin 800 rakımlı yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bilecik'te vatandaşlar kar yağışı sonrası araçlarıyla yaylalara çıktı

Erikli Tabiat Parkı Atatürk Köşkü ile Camiliyayla, Sofular ve Kömürsu yaylalarının yer aldığı bin 800 rakımlı bölgede kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile beyaza bürünen yaylalara araçlarıyla çıkan vatandaşlar fotoğraf çekti, kar topu oynadı ve doğa yürüyüşü yaptı.

Kemal Turhal, AA muhabirine, boş zamanlarını sürekli Bozüyük yaylalarında gerek kamp kurarak gerekse gezerek geçirdiğini ifade etti.

Yaylaların yazın ve kışın ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu aktaran Turhal, "2015 yılından bugüne kadar yaylaların tüm kesimlerini gezip gördüm. Kış geç gelmesine rağmen yine o mutluluğu tattık, yaşadık. Burada hayvanları beslemek ve doğayı kontrol etmek ayrı bir huzur veriyor. Güzel bir kış manzarası ve huzur dolu. Burada bütün stresimi ayıyorum, sıfırlıyorum kendimi. Bir bakıma terapi gibi geliyor. Uludağ'a gidemiyoruz ama Uludağ'ı burası aratmıyor. Bizim doğal manzaralarımız her zaman güzel." dedi.

Büşra Fidan da uzun zamandır karın yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Doğanın bembeyaz olması bizi mutlu ediyor. Şu anki atmosfer oldukça bir kartpostal gibi. Çok mutluyum ve huzurluyum. Kışın gelmesiyle beraber bereketin de geldiğini umuyorum." diye konuştu.

Gökçe Aydoğdu ise kar topu oynamak ve kaymak için ailesi ile birlikte geldiğini dile getirerek, şehirde kar yağmadığını ancak yaylada çok fazla kar olduğunu söyledi.

10 yaşındaki Ömer Asaf Özkıran ise uzun zamandır karı beklediğini ve karın yağmasıyla kar topu oynamaya geldiğini belirtti.

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