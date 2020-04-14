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Bilecik’te Vefa ve Sosyal Destek Grubu emeklilerin maaşlarını evlerine teslim ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 14.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları yetişiyor.Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında çalışmasını sürdüren destek grupları, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerine kadar giderek dağıtıyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları yetişiyor.
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında çalışmasını sürdüren destek grupları, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerine kadar giderek dağıtıyor. Sokağa çıkma yasağında da mesaisini kesintisiz sürdüren grup mensubu kamu görevlileri, faaliyetlerini yürütürken 65 yaş üstü ve hasta vatandaşların da hayır dualarını alıyor. Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünde görevli imam hatipler de vefa ve sosyal destek grubuna destek veriyor. Vefa ve sosyal destek grubu bünyesinde hiçbir menfaat beklemeden kendi araçları ve kamu araçlarıyla görev yapan görevliler, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını ayaklarına kadar götürürken, vatandaşların başka talep ettiği ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.
Her yaşlının evine ücretsiz ekmek dağıttıklarını ifade eden görevliler "Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek ve gıda maddesi götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Osmaneli Kaymakamlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize ilettiği bilgileri köy ve mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz. Yeter ki onlar evlerinde kalsın" diye konuştular.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayan imam hatiplerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun.Osmaneli Sosyal Destek Vefa Grubu sokağa çıkma yasağında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandılar.

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