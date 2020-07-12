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Bilecik’te yaralı leyleğe öğretmen sahip çıktı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan leylek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Osmaneli ilçe merkezinde yaşayan ve Osmaneli İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapan Mehmet Pesen, İstasyon mahallesine aracı ile seyir halinde iken yol kenarında yaralı halde leylek bulduğu kanadı kırılmış leyleği belediye görevlilerine getirip teslim etti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan leylek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Osmaneli ilçe merkezinde yaşayan ve Osmaneli İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapan Mehmet Pesen, İstasyon mahallesine aracı ile seyir halinde iken yol kenarında yaralı halde leylek bulduğu kanadı kırılmış leyleği belediye görevlilerine getirip teslim etti. Belediye görevlileri, yaralı leyleği kurum veterinerine teslim edilmek üzere aldı.
Yol kenarındaki ağaçlara veya bir binaya çarparak kanadı kırıldığı tahmin edilen leylek Belediye Veterineri Bahadır Kaya tarafından tedavisine başlandı. Veteriner Kaya, yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağını bildirirken, duyarlı davranışından dolayı öğretmen Mehmet Pesen’e teşekkür etti.

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