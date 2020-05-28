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Bilecik’te yarın namaz kılınacak camiler yayınlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 28.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak camiler ve alanları açıkladı.İl Müftüsü Ali Erhun yaptığı açıklamada merkez 12’de merkeze bağlı beldelerde ise; 2 caminin Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınabileceğini belirtti.

Bilecik’te yarın namaz kılınacak camiler yayınlandı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak camiler ve alanları açıkladı.
İl Müftüsü Ali Erhun yaptığı açıklamada merkez 12’de merkeze bağlı beldelerde ise; 2 caminin Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınabileceğini belirtti. Erhun, "Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir. Bu kurallar çerçevesinde merkezde Stadyum, Orhangazi, Hamidiye, Pelitözü, Kayıboyu, Şerifpaşa, Toki Kuruluş, Dursun Fakih Cami, Osmanlı, Yavuz Sultan Selim, Mihalgazi, Balahatun Camileri ile Vezirhan ve Bayırköy beldelerimizdeki camiler 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak.
Merkeze bağlı köylerde ise; Abbaslık, Alpagut, Gökpınar, Selöz, Ulupınar, İlyasbey, Başköy, Künçeğiz, Örenköy, Gülümbe Mahallesi Taşlık Cami, Çakırpınar Köyü Yeni Cami, Kızıldamlar, Kurtköy, Çukurören, Necmiye, İlyasça, Koyun, Elmabahçe, Yeniköy, Çavuşköy, Kınık , Kurtköy Köy camileri 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak" dedi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
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