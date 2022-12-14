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Bilecik’te yaşanan traktör kazasında ROPS demiri hayat kurtardı

14.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te tarlaya devrilen traktörün sürücüsü Devrilme Koruma Sistemi (ROPS) demiri sayesinde hayata tutundu.

Bilecik’te yaşanan traktör kazasında ROPS demiri hayat kurtardı

Alınan bilgilere göre kaza; Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Köprücek Köyü’nde meydana geldi. Köyde tarlasını traktör ile süren ve jandarma tarafından adı verilmeyen sürücü. aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan plakası açıklanmayan traktör devrilirken, sürücü ROPS demiri sayesinde kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ROPS demirin önemine değindiler
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, konuyla ilgili açıklamada, "Traktörlerde devrilmeye karşı ROPS kullanılmasının meydana gelen trafik kazalarında traktör sürücüleri için yaşam boşluğu oluşturarak hayat kurtardığı, traktör üzerine ve römork arkasına monte edilen sarı flaşörlü lamba ve üçgen reflektörün gece görünürlüğü artırarak kazaları engellediği bilinmektedir" ifadelerine yer verildi.

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